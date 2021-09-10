台中市府已完成監視器安裝工程，也在公園內設置派出所巡邏箱，加強改善公園的治安問題。（盧金足攝）

台中市府已完成監視器安裝工程，也在公園內設置派出所巡邏箱，加強改善公園的治安問題。（盧金足攝）

台中市議員林祈烽指出，福星公園處公廁與洗手檯髒亂，影響市容，民眾不敢如廁。（盧金足攝）

台中市西屯區福星公園是當地重要的公園綠地，但市議員林祈烽7月踢爆常有針頭和保險套等垃圾出現，要求市府要加強派員巡邏並設置監視器，公廁也因隔板常遭鑽孔破壞，立委張廖萬堅協助爭取環保署補助經費，預計10月底將完成兩座公廁設施改善工程，提供民眾乾淨明亮的如廁環境。

林祈烽表示，民眾先前常向逢甲里里長廖婉菁及服務處投訴，指福星公園內溜滑梯的沙坑及道路周邊，常出現保險套或針頭等不該出現的垃圾，擔心會刺傷小孩；公園公廁隔板，常遭人鑽孔破壞偷窺，甚至有民眾撞見公廁內出現「四腳獸」，要求市府加強巡邏管理，不要讓公園成為附近的治安死角。

林祈烽說，建設局接獲反映，相當重視這個問題，養護工程處公園景觀維護科8月初就邀集他與張廖萬堅團隊、廖婉菁及鄰長等人共同會勘，日前完成監視器安裝工程，也在公園內設置派出所巡邏箱，加強改善公園的治安問題。

林祈烽指出，公園內現有2處公廁，一處位在圖書館旁，一處則在溜滑梯附近，但民眾發現，公廁內的廁間隔板有被惡意鑽孔挖洞，擔心上廁所遭人偷窺或曝光，大多不敢使用。

經張廖萬堅協助向中央爭取修繕經費，已成功爭取到2021年環境保護署的補助，刻正同步進行兩座公廁陽光公廁改善工程，預計10月底將順利完工。