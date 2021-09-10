110年中秋節連假將屆，依據近3年中秋節連假國道事故資料分析，連假期間因交通量大，事故件數往往增加，且肇因多是未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當。高速公路局提醒，行駛國道切勿疲勞駕駛、保持行車安全間距，勿任意變換車道，避免發生事故，影響行程。

經統計近3年中秋節連假國道平均每日肇事件數，107年97件、108年102件、109年105件（107、108年放假3日，109年放假4日），均比3年全年平均每日83件高。

高工局表示，中秋連假多是返鄉及出遊，車流量大且較集中，用路人稍不注意即易發生擦撞事故，故行經壅塞路段時，仍應與前車保持適當距離並依序前進。欲駛出國道的車輛，應先駛入外側車道依序排隊，切勿強行插入車隊，以免後車反應不及而肇事。

分析文獻顯示，夜間行車致死率及肇事率約日間的2至3倍。高公局建議，用路人精神狀況較差時，可至服務區或駛出國道稍作休息後再出發，切勿疲勞駕駛。

另為分散連假期間尖峰時段車流，中秋節連假期間（18日至21日）國道單一費率，無每日20公里優惠里程；國3「新竹系統-燕巢系統」單一費率再8折；另18日至20日每日0至5時暫停收費，收假日（21日）延長至10時。