海軍海鋒大隊的岸置雄風飛彈發射車，可機動部署雄風二型與三型飛彈。（中時資料庫）

總統蔡英文今天上午前往台中視導「空軍防空暨飛彈指揮部」、「軍備局生產製造中心」及「海軍艦隊指揮部」。蔡英文表示，上個月機動二中隊剛成軍，不僅是高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上扮演重要角色；下週就是漢光演習，她請國軍弟兄姊妹務必全力以赴，讓全世界看見保衛國家的決心。

蔡英文首先抵達「空軍防空暨飛彈指揮部」，視導接戰程序演練；接著至「軍備局生產製造中心」，視導口罩及降落傘生產線，並與巨幅國旗合影；隨後前往「海軍艦隊指揮部」，視導吊卸彈操演及車組，並巡視官兵生活區。位於台中清水的艦指部海鋒大隊為機動化的陸基地對海反艦飛彈部隊，上月成立機動二中隊。

蔡英文在艦指部致詞表示，看到機動二中隊的吊卸彈操演，非常迅速確實，這些都是弟兄姊妹們努力的成果。上個月，機動二中隊剛成軍，今天來除了感謝大家守護國家，也要肯定各位扛起重責大任。

蔡英文說，我們飛彈部隊不僅是高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上，扮演非常重要的角色。為了要給飛彈部隊更大的支持，我們在2017年開始推動建案，籌獲機動飛彈車組，同時也進行營舍整建等軍事設施工程。

蔡英文指出，下個禮拜就是漢光演習，也是機動二中隊第一次參與漢光演習，「我要請各位務必全力以赴，讓全世界看到中華民國國軍，保衛國家的決心。」