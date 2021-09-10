晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公告8月合併營收1374.27億元，較去年同期成長11.8％，為單月營收歷史次高及歷年同期新高。台積電5奈米下半年營收快速成長，主要受惠於蘋果iPhone 13搭載的A15應用處理器、新款Arm架構M1X及M2電腦處理器等出貨逐月放量。法人預期台積電第三季接單滿載，可望順利達成業績展望高標。

由於蘋果5奈米晶圓出貨進入上升循環，推升台積電8月合併營收達1374.27億元，與7月營收1245.58億元相較成長10.3％，但與去年同期1228.78億元相較成長11.8％，為單月營收歷史次高及歷年同期新高紀錄。累計前8個月合併營收9965.40億元，與去年同期8501.37億元相較，年成長率達17.2％，續創歷年同期歷史新高。

台積電預期第三季美元營收介於146～149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，合併營收介於4073.4～4157.1億元，較上季成長9.5～11.7％，平均毛利率介於49.5～51.5％，營業利益率介於38.5～40.5％之間。