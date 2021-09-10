金門縣警察局刑事警察大隊今天表示，追查民眾在假投資博弈詐欺網站遭詐騙，會同刑事局人員在台北市破獲廖姓等7名嫌犯，初估網站流動資金高達新台幣750億元，全案送辦。

縣刑大表示，科技犯罪偵查組向上追查轄內民眾在假投資博弈詐欺網站遭詐騙案時，發現犯嫌透過LINE等社群平台，以謊稱引進全新獨家循環式獲利法吸引賭客加入下注，等到民眾存入一定金額後，修改賭博網站後端程式使民眾誤認賭博網站贏率高再加碼投注金額；等到民眾反應打算提領賭金，即以拖延戰術延遲出金。

賭客發現遭詐騙後，犯嫌立即將賭客退出LINE群組並封鎖好友。縣刑大獲悉後擴大偵辦，報請台北地方檢察署檢察官游明慧指揮偵辦。

縣刑大表示，經長期蒐證監控及大數據分析發現，這家公司負責人包括新加坡、中國和台灣人士，為躲避檢警查緝，藏身在台北市月租百萬精華地段，藉由門禁森嚴的高級商業辦公大樓作掩護，實際在內從事假博弈網站開發等事，還在人力銀行以高薪招募國內外程式設計師、美工、翻譯及客服人員等，能依客戶需求量身訂作設計六合彩、運動賽事及電子遊藝類等各種假博弈網站，以「一條龍」方式包辦所有流程。

縣刑大大隊長陳志埕表示，縣刑大見時機成熟後，會同刑事局偵查第九大隊、台北市政府警察局中山分局、士林分局和刑警大隊共同搜索，當場查獲廖姓等主管7人及現場人員共42人，並查扣涉案電腦主機35台、筆電9台、手機12支等贓證物。

縣刑大初步估算賭博網站流動資金高達750億元，詢後將廖姓等7人解送到台北地方檢察署偵辦 ，其餘人員是否涉案待後續清查後再一併移送偵辦。（編輯：郭諭儒）1100910