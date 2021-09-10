中秋節將至，新北市副議長陳鴻源今（10日）上午10時在永耕健康促進中心，舉行「愛心月餅伴永和，獨老溫暖過中秋」月餅致贈活動。（葉書宏攝）

中秋節將至，新北市副議長陳鴻源今（10日）上午10時在永耕健康促進中心，舉行「愛心月餅伴永和，獨老溫暖過中秋」月餅致贈活動。（葉書宏攝）

轉贈分享善念 愛心月餅伴永和獨老11年

中秋節將至，新北市副議長陳鴻源今（10日）上午10時在永耕健康促進中心，舉行「愛心月餅伴永和，獨老溫暖過中秋」月餅致贈活動，陳鴻源說，11年前一個轉贈的善念，讓活動一直延續至今，也期盼長者們都可以開開心心過中秋。

陳鴻源、永和區長陳怡君、永和耕莘醫院醫療副院長胡彼得、志工們一起出席捐贈活動，陳鴻源準備永和獨特風味的「王師父-金月娘月餅」分送給區內的獨老。

陳鴻源表示，中秋佳節家家慶團圓的同時，對於長期獨居無人在身邊照顧的老人，更需要社會加倍關懷，所以連續11年贈送月餅，再由永和區公所送餐志工親送到長者家中，讓長者們品嘗到好吃的月餅，也感受到過節的氣氛，也對於這群長期堅持，將愛散播到永和區各角落的志工尖兵豎起大拇指，直稱「讚」！同時也感謝永和知名業者王師父熱心協助。

永和區送餐志工組長蔡智貞表示，每年秋節前夕總會接到許多長者詢問：「今年甚麼時候能吃到陳副議長好吃的月餅呢？」可見陳副議長的愛心月餅，儼然已成為本區長者舌尖上的美味，收到月餅的長者無不感到開心。

永和區長陳怡君表示，永和老人人口比例高達19％已破4萬多人，列冊獨居長者近200多人，加上疫情關係，獨居送餐老人皆相對增加，目前送餐服務人數約120人；在中秋節前夕，感謝陳副議長連續11年關懷永和獨居長者，同時也肯定志工們無私的付出，並期許藉由陳副議長的拋轉引玉，能獲得社會人士更多的共鳴，讓大家一起散播愛的正能量，營造永和成為一個溫馨健康且令人稱羨的「銀髮族城市」。