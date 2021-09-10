才剛開學，雙北校園就分傳校園群聚確診案例，中央疫情指揮中心也證實，新北幼兒園群聚疫情的基因定序確實是Delta變異株，但比對機師的確診個案，病毒序列不同，可說是不同來源的群聚，顯示Delta恐已入侵社區。對此，全球病毒權威何大一博士直言，Delta變異株比原始病毒有著更強大的傳播力，台灣過去自豪的封鎖清零政策，恐已不符合現況。

何大一也疾呼，從數據上觀察，疫苗絕對是減少重症跟死亡比率的解決之道。另外從他多年來研究愛滋病雞尾酒療法的經驗來看，病毒要突破多種疫苗，比突破單種疫苗的能力來得弱，「混打其他疫苗確實是選項」。

《遠見》雜誌報導，何大一在9月1日美國百人會（Committee 100）內部訪談上，特別談及Delta來襲帶給台灣與全球的挑戰。文章中提到，新冠疫情目前尚無減弱跡象，要談結束還太早。另外國籍航空機師「完整接種仍造成突破性感染」的個案，遭民眾質疑疫苗無用，何大一指出，突破性感染仍屬少數，現今美國住院重症患者仍超過九成是未接種疫苗者，也是死亡的主要族群。

●疫苗該打哪一種最有效？

何大一從數據來看，台灣民眾目前最多人施打的AZ疫苗，抗體反應普遍較莫德納與輝瑞／BNT低，而且保護力也可能較低。

《遠見》報導指出，何大一分析，莫德納疫苗若和BNT比較，保護效力更優。但由於莫德納疫苗劑量比BNT高三倍左右，所以也引發更多的人體不良反應，「BNT是用最少的劑量讓人體產生足夠的抗體。」另外，何大一團隊初步研究發現，先打輝瑞疫苗再混打嬌生疫苗後，保護力有明顯提升。

何大一建議，目前最需要加強的仍是疫苗接種進度，盡速補足疫苗缺口仍是關鍵。要對付新冠變異株，「一個國家有80到85%的疫苗覆蓋率都不為過」。

他強調，台灣防疫不可能再重「清零」，疫苗絕對是減少重症跟死亡比率的解決之道。尤其施打疫苗後，抗體水準會逐月減弱，「接種疫苗後六個月後可能減弱十倍」，何大一建議，台灣力拚施打第三劑，勢在必行。