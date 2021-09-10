勒沃庫森前鋒 帕特里克·希克 本賽季已進兩球（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[多特蒙德@勒沃庫森][09/11(六) 21:30] [編號649]

多特蒙德2021/2022球季聯賽3戰2勝1負，暫時排聯賽第5位。不過球隊本賽季聯賽3戰大小[總分]全是大2.5，本場面對同樣主攻的勒沃庫森，大小[總分]/大2.5可優先考慮。

德甲完成三輪球賽後，18隊中只有三隊進球有9球，正正是本場對壘的多特蒙德和勒沃庫森，另一隊則是拜仁慕尼黑。事實上，多特蒙德屬於攻強守弱的球隊，進了9球卻失了6球，是德甲目前12名球隊中失球最多的一隊。加上本場對手勒沃庫森實力不差，與其預估該隊勝負，倒不如選擇大小[總分]大2.5。

本場對手勒沃庫森2勝1和不敗暫排聯賽第2位，球隊近兩場聯賽全勝之外，兩場比賽都攻入4球之多。在夏天歐洲國家盃成名的捷克前鋒 帕特里克·希克 Patrik Schick 回到德甲保持好狀態，跟前鋒拍檔兼法國國腳 穆薩·迪亞比 Moussa Diaby 各進兩球。兩隊均擅長進攻，大小[總分]大2.5值得優先考慮。

推薦︰ <足球>649 多特蒙德@勒沃庫森 大小[總分]/ 大2.5

薩比策(左)與 烏帕梅卡諾(右) 本轉會窗跟隨 納格斯曼 一起轉到拜仁（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑@RB萊比錫][09/12 (日)00:30] [編號650]

衛冕的拜仁慕尼黑周六作客RB萊比錫，兩隊近年淵源甚深。現任拜仁慕尼黑教練 納格斯曼 Julian Nagelsmann，上屆就是執教RB萊比錫，而他帶同一些主力離隊，更是RB萊比錫今季成績下滑的主因。

拜仁慕尼黑由新教練 納格斯曼執教後，球員仍在適應新戰術，為此 納格斯曼除了從RB萊比錫帶來法國中堅 達約特·烏帕梅卡諾 Dayot Upamecano外，更在轉會窗關閉前再從RB萊比錫購入奧地利中場 薩比策 Marcel Sabitzer。加上波蘭前鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski繼續進球，目前為止已進5球，在射手榜領先，拜仁慕尼黑已從季前熱身賽不勝的低潮復甦過來。

RB萊比錫聯賽3戰1勝2負排第10位，成績跟近年多排前列有些差距。球隊在納格斯曼加盟拜仁後，由友會Red Bull Salzburg找來美籍教練 Jesse Marsch接任。不過球隊明顯處於適應期，加上中後場兩大主力改投拜仁，本場要擊敗由熟知他們的納格斯曼所帶領之拜仁，談何容易，優先考慮客勝。

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