南庄咖啡節將準備免費咖啡供遊客品嚐。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄鄉南江休閒農業區咖啡產銷班，發展出全套咖啡文化。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

南江休閒農業區及南庄農會將在中秋連假舉辦南庄咖啡節活動。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國內近年來流行起咖啡熱，苗栗縣南庄鄉早在20年前推展休閒產業時，就已發展咖啡種植，更成立咖啡產銷班來推廣南庄咖啡，其中咖啡種植面積最大的南江休閒農業區，栽植多達7千多棵咖啡，南江休閒農業區與南庄鄉農會將在中秋節連假，舉辦南庄咖啡節活動，歡迎民眾來遊慢城品咖啡。

南庄鄉山區主要有加里山與八卦力山等2大山系，全鄉海拔120公尺至2200餘公尺間，是中港溪、後龍溪、頭前溪的源頭，南庄鄉以農業為主，早期主要作物為稻米，因地勢關係也廣種桂竹筍、香菇、高冷蔬菜、一葉蘭、金花石蒜、鱒魚等發展出多元農業。

20年前，南庄鄉開始推展休閒產業時，咖啡民宿就是主打的產業，但當時咖啡農較少，多半是農家自己種幾棵玩玩，隨著市場受到喜愛，在地人大量種植並成立咖啡產銷班，南庄鄉農會也加入輔導，將價格不錯的咖啡變為南庄鄉主要產業之一。

目前南庄鄉內栽種咖啡最多的南江休閒農業區，約種有7710棵，總面積達11公頃，每年產量約為5900公斤，因種植海拔高度、日照及烘培製作手法不同，使得南庄咖啡有著特殊風味。

為了行銷南庄咖啡讓全國的遊客都能品嚐，南江休閒農業區與南庄農會將於中秋連節的9月18至19日等2天，在南庄旅遊服務中心前廣場舉辦南庄咖啡節活動，會場還有農特產展售會、小農市集等，除了免費品嘗咖啡外，還提供客製化的相片或者是造型拉花咖啡的販售，營業所得的一半將捐助華山基金會南庄天使站，歡迎遊客前來品咖啡、遊慢城。