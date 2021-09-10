有鑑於日本新冠肺炎疫情持續延燒，日本政府為防止疫情進一步擴大，不斷加速疫苗接種速度、擴大疫苗覆蓋率，以防止疫情進一步擴散；不過，一名日本網友卻在推特上表示，自己在接種第二劑輝瑞疫苗後，居然出現下體爆痛的悲劇性副作用，甚至懷疑自己是不是全球第一位因為疫苗而出現下半身疼痛的人。

日本網友「紡錘形」7日在推特上發文，表示自己絕對沒有在開玩笑，在打完第二劑輝瑞疫苗後，居然出現陰莖異常疼痛的症狀。甚至是每4到5分鐘就痛一次，讓他根本無法睡著。他焦急地詢問「不知道有沒有人也遇過一樣的副作用」。

いや、冗談抜きで4～5分に1回のペースで陰茎に痛みがあって寝れんのだが

ワクチンで同じような副反応の人っているのか？クソ不安なんだが — 紡錘形 (@9ee69a624b454c2) September 6 2021

儘管「鍵盤醫生」給予各式各樣的關心與揶揄，「你是轉大人的痛？」、「不會是腎臟出問題吧」，但劇烈疼痛讓他還是尋求醫師的協助。醫師診斷後告訴他，你這是得了尿道炎，還挖苦他可能是全球首位因疫苗而產生尿道炎副作用的案例，絕對會把這種異常珍貴的案例提供給輝瑞作為參考。

「紡錘形」則在推特上表示，因為「胯下痛」而登全球版面，將成為他生命中的汙點；所幸，現在已經身體康復並出院。他的父母則用他帳號向網友報平安，「我兒子已經平安回家，白天雖然很煩躁，但他胯下已能舒服的搖晃。這世界真是艱難啊！祈禱每個人身體都健康」。

部分網友則回應你不孤單，「一周前我施打第二劑輝瑞疫苗，7天後我因為膀胱炎而血尿與發燒。醫生懷疑可能是因為疫苗導致免疫下降與高燒，進而產生症狀」；也有網友回應，「老爸76歲，他是打完以後整個尿不出來」。