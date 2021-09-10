新北市幼兒園爆發群聚感染，確診幼兒皆為輕症，衛福部台中醫院小兒科醫師詹怡憬指出，美國統計確診者中兒童併發多系統發炎症候群（ MIS-C）高達35％，嚴重者甚至會併發心肌炎及休克；她也提醒家長在目前兒童無新冠疫苗可接種之際，唯一有效的預防就是勤洗手、戴好口罩，同住的成年家人儘早接種完整疫苗，共同防堵病毒傳播。

詹怡璟表示，多系統發炎症候群（MIS-C）就是指身體有超過兩個系統，如：呼吸道、腸胃道、腎臟、皮膚、眼睛或口腔黏膜甚至大腦和心臟同時發炎，合併發燒並嚴重到需要入院治療，其臨床症狀與「川崎氏症」相當類似，會出現高燒，眼睛、口腔等全身黏膜會出現紅疹等病變。

衛福部台中醫院小兒科醫師詹怡憬表示，多系統發炎症候群其臨床症狀與「川崎氏症」相當類似，會出現高燒，眼睛、口腔等全身黏膜會出現紅疹等病變。（馮惠宜攝）

她指出，美國臨床經驗發現，確診者各年齡層都有部分患者併發多系統發炎症候群，其中又以6到12歲幼兒比例最高，高達35％，發生率約在十萬分之一到萬分之一，這是幼兒感疫相當嚴重的併發症，約有6成以上的兒童會需要住進加護病房，也有高比例會發生心肌炎及休克。

衛福部台中醫院小兒科醫師詹怡憬提醒家長在目前兒童無新冠疫苗可接種之際，唯一有效的預防就是勤洗手、戴好口罩，同住的成年家人儘早接種完整疫苗。（台中醫院提供／馮惠宜台中傳真）

由於全球目前都沒有兒童可接種的新冠疫苗，雖然幼兒感疫症狀也都較為輕微，詹怡璟呼籲，要預防染疫甚至併發嚴重度高的多系統發炎症候群，唯一有效的預防就是勤洗手、戴好口罩，同住的成年家人儘早接種完整疫苗，共同防堵病毒傳播。