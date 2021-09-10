新北市幼兒園爆發群聚感染，確診幼兒皆為輕症，衛福部台中醫院小兒科醫師詹怡憬指出，美國統計確診者中兒童併發多系統發炎症候群（ MIS-C）高達35％，嚴重者甚至會併發心肌炎及休克；她也提醒家長在目前兒童無新冠疫苗可接種之際，唯一有效的預防就是勤洗手、戴好口罩，同住的成年家人儘早接種完整疫苗，共同防堵病毒傳播。
詹怡璟表示，多系統發炎症候群（MIS-C）就是指身體有超過兩個系統，如：呼吸道、腸胃道、腎臟、皮膚、眼睛或口腔黏膜甚至大腦和心臟同時發炎，合併發燒並嚴重到需要入院治療，其臨床症狀與「川崎氏症」相當類似，會出現高燒，眼睛、口腔等全身黏膜會出現紅疹等病變。
她指出，美國臨床經驗發現，確診者各年齡層都有部分患者併發多系統發炎症候群，其中又以6到12歲幼兒比例最高，高達35％，發生率約在十萬分之一到萬分之一，這是幼兒感疫相當嚴重的併發症，約有6成以上的兒童會需要住進加護病房，也有高比例會發生心肌炎及休克。
由於全球目前都沒有兒童可接種的新冠疫苗，雖然幼兒感疫症狀也都較為輕微，詹怡璟呼籲，要預防染疫甚至併發嚴重度高的多系統發炎症候群，唯一有效的預防就是勤洗手、戴好口罩，同住的成年家人儘早接種完整疫苗，共同防堵病毒傳播。
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