奧巴美揚、拉卡傑特 本夏轉會窗都沒有轉至其他球隊（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[諾里奇@兵工廠FC][09/11(六)22:00] [編號 548]

兵工廠英超三戰全敗，兼且一球也不進，周六主場對同樣是三連敗的諾里奇，全力希望打開聯賽勝利之門。

兵工廠本夏轉會窗共花了1.5億英鎊購買新球員，是20支英超球隊花費最多的球隊。可惜聯賽三戰全敗兼不進一球，是英超最差的球隊，本場面對同樣是三戰全敗，而且淨勝球同樣是 -9的諾里奇(諾里奇因進了一球12碼，所以排名在兵工廠之上)，兵工廠已無退路。加上轉會窗已於8月31日關閉，盛傳會離開的隊長兼前鋒 奧巴美揚 Pierre-Emerick Aubameyang 和法國前鋒 拉卡傑特 Alexandre Lacazette 結果留隊，兵工廠是時候團結一致，力求在實力明顯有距離的諾里奇身上取得首勝。

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C羅回到曼聯穿起傳奇7號球衣（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[紐卡素聯 @ 曼聯][09/11(六)22:00] [編號 543]

曼聯周六主場對紐卡素聯，有葡萄牙球星C羅Cristiano Ronaldo自2009年夏天離隊後，再次穿上紅魔 7號 球衣在主場比賽，加上對手紐卡素聯聯賽3戰只有1和2負仍未打開勝利之門，C羅回歸戰應可順利開出主勝。

C羅重返曼聯，令外界大為意外之餘，對已36歲的他在競爭激烈兼且體力化的英超，能否仍有大量進球，也有一定保留。事實上，有傳因C羅要到周五才會跟大部份參加國際賽的隊友首次一起練習，故此周六或會從板凳出發，但曼聯實力比紐卡素為高，應可順利取得主勝。

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維拉阿根廷門將馬丁尼茲未能出賽（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[阿斯頓維拉 @ 切爾西][09/12(日)00:30] [編號 551]

阿斯頓維拉周六作客切爾西，有一對阿根廷代表，門將 達米安·馬丁尼茲 Emiliano Martínez 和中場 布恩迪亞 Emiliano Buendía 無法上陣，遇上切爾西的比利時前鋒 盧卡庫 Romelu Lukaku 狀態大勇，缺少了英超其中一名最好的守門員 達米安·馬丁尼茲，維拉難以抵擋切爾西的攻勢。

世界盃資格賽令球員無所適從，南美洲的球員要在台灣時間星期五早上才比賽完，之後才飛回英國向球會報到，但英國將南美洲國家列為疫情高危地區，任何人從南美回國要隔離10日。結果英超球會拒絕派兵，而FIFA就按規定罰多名南美球員要停賽五日，包括切爾西的巴西中衛 蒂亞戈·席爾瓦Thiago Silva。至於達米安·馬丁尼茲等阿根廷球員則有回國踢國際賽，所以本場比賽他因要隔離缺陣，維拉只能靠次選門將 傑德·斯蒂爾 Jed Steer 鎮守最後一關，但要抵擋切爾西的攻勢實有困難，可優先考慮主勝，甚至讓分切爾西勝。

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