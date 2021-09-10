中資嵐橋集團持有澳洲達爾文港（Darwin Port）租用權長達99年的爭議，再度浮上檯面。澳洲媒體指出，澳洲政府內部對於是否撤銷租用權的問題意見分歧。

位於北領地的達爾文港於第二次世界大戰曾面對日軍轟炸，再加上當地自2012年起成為美國陸戰隊輪駐達爾文部隊（The Marine Rotational Force-Darwin，簡稱MRF-D）的派駐地點，達爾文港被視為澳洲重要戰略據點。

正因為達爾文港具有戰略意義，嵐橋集團自2015年起取得達爾文港租用權長達99年一事，就持續成為澳洲的國安爭議焦點，澳洲輿論已多次傳出要求撤銷有關租用合約的呼聲。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）9日報導，隨著澳洲國防部部長杜登（Peter Dutton）及澳洲外交部部長潘恩（Marise Payne）即將抵達美國，達爾文港的前途問題再度浮上檯面。

杜登及潘恩將於16日在美國華府出席「美澳外交國防2+2部長級會議」（2+2 AUSMIN），與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會談。

據報導，2+2部長級會議的話題包括美國陸戰隊輪駐達爾文部隊增派人員以及達爾文港前途等問題。

澳洲金融評論報引述不具名澳洲官員指出，澳洲國防部的評估傾向支持撤銷嵐橋集團對達爾文港的租用權；不過，澳洲政府內部有不同意見，擔心會激起中國的經濟脅迫手段升級，澳洲還可能要面對中國向世界貿易組織投訴。

澳洲金融評論報今天引述澳洲總理莫里森（Scott Morrison）證實，澳洲國防部正在進行評估。報導指出，對於是否撤銷嵐橋集團租用權，澳洲財政部和外交部採取保留態度，因為除了顧慮中國進一步經濟脅迫，同時顧慮到目前被關在中國監獄的澳洲公民安危。

儘管澳洲政府內部仍未取得共識，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）相信，杜登和潘恩在16日的會談中，將要面對布林肯和奧斯汀針對達爾文港前途所提出的疑問。

據報導，2015年嵐橋集團取得達爾文港租用權的消息傳出後，一度引起當時美國歐巴馬政府不滿。

另外，澳洲執政聯盟國會議員克利斯坦森（George Christensen）及在野黨「凱特的澳洲黨」（Katter's Australian Party）國會議員凱特（Bob Katter）於今年6月初聯手推動國會辯論，要求澳洲政府撤銷中資嵐橋集團長達99年的達爾文港租用權。

克利斯坦森指出，由執政聯盟議員附和在野小黨提出的動議，在澳洲國會中是少見的。這樣做是因為達爾文港的經營權「事關緊急，並且牽涉到國家安全和主權」。1100910