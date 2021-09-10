漫威英雄電影捧紅許多原本演藝生涯缺了些亮點的明日之星，澳洲籍男星克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)就是其中之一，被相中演出「雷神索爾」一角，而在全球大爆紅，他不但擁有帥氣爽朗的臉孔與精實身材，早就升格人夫、人父的他，愛家形象更加分，而從他最近公布的家庭照片，可發現這得天獨厚的優勢，來自於他的老爸。

克里斯漢斯沃因飾演「雷神索爾」而成為好萊塢一線紅星，甚至曾被選為全球最性感男星，而克里斯漢斯沃早就死會，老婆是《玩命關頭》女星艾莎芭塔奇，兩人婚後生了3名子女，克里斯非常戀家也愛家鄉澳洲，也因此當了爸爸讓他人氣不減反增，成為萬千女性心目中的完美理想型。

本月4號是澳洲父親節，克里斯漢斯沃在IG貼出自己跟爸爸的同框照，大喊「父親節快樂」，直呼爸爸是他的超級冠軍，感謝老爸一直陪伴在他左右，看得出來父子感情非常好，亦師亦友。

克里斯漢斯沃飾演漫威宇宙中的「雷神索爾」，成為好萊塢一線紅星。(圖／達志提供)

克里斯還加碼貼出家族舊照，曝光了老爸年輕時的模樣，索爾爸年輕時雖不是肌肉棒子，但身材相當精實，照片中他穿個小短褲就帶著兩個兒子到河邊玩耍，帥氣的五官、金色濃密的頭髮，看著面熟，克里斯漢斯沃根本跟爸爸一個模子刻出來的，男神基因神複製，網友都驚呆了，直呼他們兩個好像雙胞胎，還有人笑稱這其實是「索爾與奧丁同框照」，此文po出短短幾天，已有近440萬人朝聖按讚。