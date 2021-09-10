上周確診個案基因定序結果。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今公布過去一周的基因定序結果，其中有13人染Delta、1人染Alpha。值得一提的是，一名40多歲台女自美返台後確診，基因定序結果確認染Delta，為我國首例混打過AZ、莫德納發生「突破性感染」。

羅一鈞表示，40多歲台女（案16059）自美國返台確診，基因定序結果確認是染Delta變異株，個案的CT值為27。分別在4月打了AZ疫苗、8月接種莫德納，是我國首例混打AZ＋莫德納後，發生突破性感染的案例。

羅一鈞也說，目前國內共檢出121例DELTA包括26例本土，包括幼兒園群聚、屏東枋寮案等，其餘仍有95例為境外移入。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前與國衛院談如何讓基因定序加速，只要是境外移入、群聚或是特別的案例都會去做基因定序。

羅一鈞補充說，本土案例一直都有在做基因定序，目前是針對不明原因感染源的個案，會加速將基因定序送至實驗室檢查，而定序的速度快慢與病毒量高低有關。