國內疫情再度升溫，雖然目前病毒僅侵襲新北地區，但由於Delta病毒傳染力極強，讓南部民眾也相當恐慌，有高雄婦幼展廠商員工擔心在中秋假期辦展時遭受感染，大肆抱怨在疫情危急時刻，高市府針對大型活動竟然不採取延期舉辦的方式，反而輕易讓防疫計畫通過，根本就是拿人民的生命開玩笑。

高雄婦幼展工作人員陳姓民眾表示，現在Delta病毒已經在新北地區逐漸蔓延，但所屬公司9日接獲高市府通知，指婦幼展的防疫計畫已通過高市府審核，將於9月17日至20日在高雄展覽館舉辦，他擔心南北人員頻繁流動，讓南部疫情再度大爆發。

陳姓民眾指出，Delta病毒已在北部流竄，雖然南部地區目前還未遭受波及，但高市府憑著展方提出書面防疫計畫，就認可辦展，他不禁質疑，計畫書中量體溫、戴口罩、消毒等防疫措施真能確保萬無一失嗎？屆時展場中並非只有高雄人、中南部人，必定會有北部民眾甚至外國人前來參展，若婦幼展淪為防疫破口，波及展場人員甚至家人，高市府要負起全責嗎？高市府通過辦展審核的行為，根本是拿人民的生命健康在開玩笑。

陳姓民眾也質疑，高市府先前才發布禁止中秋節在公共場所烤肉，且僅限同住家人於家中烤肉，但在相同的時間點，卻通過展覽審核，讓大批民眾進入高雄展覽館參展，他認為比起室外烤肉，開放大量民眾進到室內參展的風險更高，市府的決策似乎有所矛盾。

高市府衛生局表示，相當欣慰民眾注意到防疫問題，但防疫計畫書都是透過專家評估過，認為可行才會審核通過，目前經過疫調，中南部仍屬於相對穩的地區，若未來疫情有任何變化，仍會持續滾動調整，學習與病毒共存是現階段的重要課題。

衛生局強調，責任歸屬部分，策展單位及參展民眾都必須有落實防疫規定的責任，足不出戶當然是最安全的狀態，但進入後疫情時代，這不可能是新的生活模式，至於辦展與中秋烤肉活動狀況完全不同，烤肉用餐必須拿下口罩，而辦展在遵守防疫規範下風險相對低，所以不該相提並論。