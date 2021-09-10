女星曾之喬（喬喬）除了拍戲外也積極經營YouTube頻道，平時愛在社群分享心靈雞湯，日前在IG分享她20歲時心靈成長課程，但同時PO出的照片，讓曾之喬好身材全現形。

全方位女星曾之喬近日在社群分享心靈文「混亂是好的。」這是我20歲在修一門心靈成長課程時，講師最常跟我們分享的觀點，那時課堂中絕大部分的人都感到一頭霧水，但同時上傳的照片能見到曾之喬穿著一片布小可愛，下身穿著寛版牛仔褲，腰間有著牛仔衫作成腰帶的造型，而上身僅穿小可愛的她，一抬手讓曾之喬E級好身材全現形。

此外，近日受精品邀請出席活動，曾之喬換了2套時尚造型，她以一身灰色針織上衣及貼身長裙搭配白蘭地酒色腰帶和長靴，手提著60年代粗鏈結造型鏈帶設計包款，展現巴黎女人的迷人魅力；另一套則是牡丹粉色燈芯絨套裝開深V搭配白色腰帶，手持尼龍摺疊包一身率性造型，展露都會女性的俐落神采。

曾之喬有著169cm高䠷身材，讓她的穿搭造型受到不少粉絲仿效，粉絲時常留言詢問穿搭風「這系列有點我的菜」、「請問可以分享褲子嗎」、「妳穿粉紅色服裝很好看」、「鞋好好看請問是什麼牌子」、「你的包包也真好看」，讓喬女神除了是心靈達人外，也是穿搭達人。