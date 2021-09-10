來自芳苑工業區，中科二林園區和海線地區的大廠聯合徵才，其中武漢機械的工程師職缺，薪資上看70K，十分吸引人。（員林就業中心提供／謝瓊雲彰化傳真）

疫情降級後，南彰化首場就業徵才活動，15日將在二林鎮立圖書館前廣場登場；總計邀請芳苑工業區、二林中科園區，及海線地區百大企業或知名大廠等12家廠商，釋出400個職缺，職缺薪資最高逼近70K，十分驚人。

勞動力發展署中彰投分署員林就業中心指出，2021「航向薪未來」徵才活動，邀請南彰化在地知名大廠、百大企業參與，提供400個技術職、管理職、行政職等職缺，且薪資待遇佳，呼籲想趕在年底前轉職、就業民眾，把握機會參加。

員林就業中心主任陳秀蓉表示，疫情期間，許多傳產製造業訂單仍穩定成長，人力需求增加，許多企業廠商紛紛提出辦理現場徵才的需求；三級警戒期間雖已舉辦多場線上媒合面試，招募速度卻仍不及應付接到的訂單產能。近期疫情稍有緩解，因此中心配合推出降級後首場實體徵才，盼加速在地企業人才媒合。

參與此次徵才活動的企業廠商，包括芳苑工業區內的力麗、聚隆、東隆、吉茂、永溢、宏諦，還有二林中科園區永鉅、天工等精密機械產業，海線地區的碁富食品、榮成紙業，還有斗六市的宇榮高爾夫科技公司等，知名大廠雲集；其中一家知名精密工業大廠，徵求儲備幹部，具經驗者最高薪資可達50K，位在花壇鄉的武漢機械，擴建中科二林園區新廠，更釋出近7萬元高薪，徵求工程師，預料將吸引不少人才爭搶。

搭配勞動部「安穩僱用計畫」，失業民眾只要持有公立就業服務機構開立的安穩僱用推介卡，即可到場參加面試，若經錄取後，並於今年9月30日前加保就業，滿4個月後還有機會獲得1萬元至2萬元的就業獎勵金。

此外，徵才活動當日，現場並設置面試技巧專家駐點、補助資源諮詢專區，中彰投分署的就業服務巡迴車─夢想載卡多更將進駐現場，提供求職者各項就業服務，備有筆電網路設施，並透過問答互動，鼓勵民眾運用該分署就業服務、職業訓練、創業協助、技能檢定等資源；歡迎有就業需求民眾請把握中秋佳節前的求職好機會。