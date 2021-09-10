國際評級公司惠譽（Fitch Ratings）上修台灣信評由AA-升至AA，未來展望穩定，並說台灣經濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間表現優於其他同儕國家 。

路透社報導，惠譽今天表示，將台灣的發行人違約評等（Issuer Default Rating，IDR）升級，反映出台灣經濟表現在疫情期間相對優於其他同儕國家，也顯示出（進出口等）外部部門進一步的強化，以及持續審慎的財政管理。

惠譽在備忘錄中說：「預測2021年台灣經濟將擴張6%，高於去年的經濟成長3.1%。」