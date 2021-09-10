新北幼兒園群聚案今無新增個案，中央流行疫情指揮中心公布最新定序結果，埃及爸爸之妻（案16155）及小孩（案16145）同樣感染Delta，研判幼兒這一圈為同一感染源，另埃及爸爸的表哥（案16169）和哥哥（案16170），今確定抗體檢驗陰性，研判可能是近期染疫，接下來可能會改判本土個案。至於大樓的裝修工人，定序還在進行中，因發病較晚，研判應不是大樓的感染源。

指揮官陳時中表示，幼兒園群聚案還是維持27個案例，幼兒這一圈看起來都是同一感染源。他表示，此次疫情是否控制住還不敢講，因為隔離、檢驗的案例還有一些，至少沒有惡化，直接接觸者沒有新的案例。

昨日對於曾赴社區大樓的裝修工人，中央、地方公布的疫調一度有落差，對此陳時中表示，足跡一開始都不是那麼完整，慢慢的一次一次就會比較完整。工人赴大樓的2分鐘，工人大致上就是到住家附近看看，主要是從事機械組裝的。

外界好奇埃及爸爸是否可能是本土感染？陳時中表示，還有值得了解的地方，社區的不明感染源傳染給他也是有可能，不過可能性相對小，另一可能則是小孩子傳染給他，在還沒確定的時候，會有多重可能性，對於對方的境外移入身分，待未來資料更多，若需要改判，也不排除改判。

今日指揮中心公布埃及爸爸的表哥、哥哥抗體為陰性，對此醫療應變組副組長羅一鈞分析，這表示2人的感染事件更短，為近期感染，可能是過去7-10天之內染疫，看起來很可能是屬於晚一波的個案，後續還會看看Ct值的變化，若是近期感染，預期Ct值會再下降，後續也會產生抗體，未來有可能進一步改判本土。

由於工人的發病日晚於埃及爸爸一家三口，羅一鈞表示，要說他是感染源證據不足，還是要等更多檢查結果出爐。至於工人的抗體要檢驗可以，但是最優先的是定序，因為也有揣測是說工人的序列會不會不同，而是其他傳染鏈，後續會透過警政協尋來補強，了解接觸史上有無資訊上的偏差。

對於幼兒園群聚案的Delta與過去的屏東群聚案是否相同？羅一鈞表示，每次有定序都會比對，對於幼兒園的序列，之前報告過和桃園機師群聚不同，和屏東枋山群聚的更加不同，差異性更大，代表病毒在國際上有在演化和突變，時間不同，帶進來的序列有差異。

羅一鈞表示，過去也沒有任何境外移入病例的Delta和新北幼兒園序列相同，這是全新的序列，沒有在境外、本土檢驗過。大家不用對於全新的序列賦予額外的意義，只是說過去沒有潛藏的病例導致這次的群聚。

至於機師群聚案最新疫調，密切接觸者2採197人全數陰性，另機師之子案16122的接觸者227人2採都是陰性。陳時中表示，桃園的群聚已經控制住，未來是否沒有新個案，要看看解隔離的情況，但是因為在匡列中，還是在控制範圍之內，第一圈、第二圈基本上都是陰性，傳出去的可能幾乎沒有了。

另外，近期有機組員被拒絕看病，陳時中表示，這是不對的，我們要對付的是病毒不是人，沒有人想要染疫，大部分的機組員都很敬業，雖然有個別案例，不能算是特別多，他們也有看病的權益，有些已經在自主健康管理，則需要透過TOCC來了解。