後疫情時代，上班族除了專注於工作外，還要擔心外在環境壓力，種種因素讓生理時鐘失序，伴隨而來的是睡眠障礙，甚至可能成為潛在的「失眠族群」；據《台灣睡眠醫學學會》109年統計，台灣有10.7%人口有睡眠障礙，幾乎是每十個人之中就有一個人有睡眠問題，也間接造成安眠藥物使用氾濫，長期造成身體上的負擔，危害身體健康。

適時補充營養元素，均衡補充是良好睡眠的關鍵

在忙碌的生活中，除了釋放壓力外，睡眠品質也變得格外重要，能快速方便地補充養份，也成為現代人最關注的議題，對此《夢夢水》團隊歷經一年的研究與試驗，開發出全台第一款用喝健康飲品《夢夢水》，特別針對工作壓力大的現代人所調配的「黃金比例配方」，富含GABA、茶胺酸、洋甘菊萃取物多種營養元素，調配出黃金比例，並邀請多位試飲者使用後，選出最夢幻的白桃風味作為首款主打商品推出，清爽風味也深受女性試飲者的喜愛，每包低至16大卡，不僅補充能量，又不造成身體負擔。

全台第一款用喝健康飲品《夢夢水》，特別針對工作壓力大的現代人所調配的「黃金比例配方」 (圖/旺旺宜蘭食品提供)

首波消費族群，鎖定25歲至45歲的愛美女性上班族與家庭主婦

職場中的女性上班族與家庭主婦不僅要應付工作上的壓力，還要負擔沈重的家務，因此最受睡眠困擾，對此《夢夢水》團隊也特別在上市前，邀請多位試飲者協助飲用，多數使用者在飲用後皆表示有助於睡的品質，同時也讓心情變得平緩，不僅提升了工作效率，也改善了生活品質。

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