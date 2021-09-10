面對疫情的不確定性升高，軟體巨擘微軟公司今天宣布推遲員工重返辦公室上班的時間表，在Delta變異病毒威脅下，許多科技公司採行居家與到班工作的混合式上班法。

總部設在華盛頓州雷孟（Redmond）的軟體業巨擘微軟公司（Microsoft Corp.）原本預定在10月4日之前，讓員工返回辦公室上班。

微軟副總斯巴塔羅（Jared Spataro）今天在微軟的企業部落格發文告訴18萬員工，基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的不確定性，暫緩預測未來何時員工可以重返美國各地辦公室的時間表。

美國總統拜登（Joe Biden）今天宣布超過100人的企業必須要求員工接種疫苗。為了防疫，微軟早在上個月已宣布，所有員工、廠商和進出微軟辦公廳的人都必須施打過疫苗，今天又暫緩原訂9月7日到10月4日員工重返辦公室的計畫。

微軟公司表示，會依循公衛規定來判斷員工重回辦公室的時機，並給予員工30天的轉換期預作準備和適應。

對於企業推遲員工重返辦公室的現況，華盛頓大學歷史學家歐瑪拉 （Margaret O'Mara） 在今天告訴「西雅圖時報」（Seattle Times），這顯示出人們在辦公室工作的未來性有著更大的不確定性，苦於對疫情找不到快速的解方，雇主們正在面臨適應期。

她認為，人們居家辦公以應付疫情的緊急狀況，現在已經轉變為「新常態」。

允許員工切換在家工作與到辦公室上班的混合模式成了科技業的新趨勢。許多科技公司原本預計在9月初的勞動節長週末結束後，請員工全數歸隊辦公室，但現在包括蘋果公司（Apple）、搜尋引擎谷歌（Google）、社群媒體臉書（Facebook）、網路購物平台亞馬遜（Amazon）等企業都已經延遲時間表，看疫情狀況，等明年再做決定。（編輯：高照芬）1100910