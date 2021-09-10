亞馬遜周四推出第一款自有品牌電視機，分別是高階版Amazon Fire TV Omni Series和平價版Amazon Fire TV 4-Series，兩種版本都提供不同的尺寸選擇，但全都支援4K影像。

亞馬遜表示，其同名品牌電視機將於10月開賣，價格介於369.99美元至1,099.99美元。

目前亞馬遜已經推出的電機產品包括了插入電視機的串流媒體播放器，以及與日本東芝和美國Insignia等其他製造商合作打造內建自家Amazon Fire界面的電視機。該界面提供語音控制功能，也能取用Amazon Prime隨選視訊和其他串流媒體服務。

Roku和谷歌等競爭對手在插入式串流媒體播放器和第三方製造商方面也遵循類似的發展路徑，但現在亞馬遜成為第一家推出自家電視機的串流媒體設備公司。

亞馬遜表示，打造自家的電視機，是為了讓Fire TV軟體與Alexa語音控制技術能進行更好的整合。而此舉也將賦予亞馬遜自行定價的權力，這表示該公司可以複製Fire平板業務採行的策略來削弱競爭對手。Fire平板電腦的售價僅為蘋果iPad價格的零頭。

在產品細節方面，高階版Amazon Fire TV Omni系列將提供5種尺寸選擇，分別為43寸售價為409.99美元、50寸售價為509.99美元、55寸售價為559.99美元、65寸售價為829.99美元，以及75寸售價為1,099.99美元。

平價版Amazon Fire TV 4系列電視機則提供3種尺寸選擇，分別為43寸售價為369.99美元、50寸售價為469.99美元和55寸售價為519.99美元。

這些亞馬遜自有品牌電視機將透過亞馬遜自家網站和百思買銷售。