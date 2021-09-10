就路透看到的一份公司內部文件顯示，荷蘭皇家殼牌(Shell)正考慮為部分業務的員工強制要求接種新冠肺炎疫苗，否則就有解雇的風險。

從2020年開始，許多大型能源公司爆發大規模感染，尤其在離岸的設施當中，由於工人必須在近距離中一起工作數周，因此容易相互感染。

殼牌在70多個國家雇用8.6萬名員工。兩位消息人士指出，殼牌將在周五的委員會議上權衡此一政策的利弊得失。

殼牌曾在9月1日的內部備忘錄上建議，公司應全面堅持強烈建議的疫苗接種、但是不強制的政策；但是補充指出，應考慮對特定業務實行強制疫苗接種。文件稱，這將包括海上鑽井平台員工。至於那些拒絕接種的員工，可能會被開除。

殼牌的交易部門已經被要求接種疫苗，因為在交易大廳很難保持社交距離。

殼牌競爭對手BP表示，目前並沒有制定任何具體的疫苗接種政策，只是按照國家或地方政府的規定要求。