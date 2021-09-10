中廣董事長趙少康號召戰鬥藍，昨舉行戰鬥藍集結記者會，國民黨17名立委、14名地方議員到場響應。藍委許淑華也出席並在臉書分享自己參與照片，響應號召，不到8小時吸引破萬網友按讚。

趙少康在國民黨內號召戰鬥藍，加入者有27名立委、44名地方議員。在9日記者會上，趙少康稱，「我們來自群眾，群眾的力量就是我們的力量」，所謂戰鬥藍是一種精神，一種態度，一種意念，一種號召、一種行動、一種決心，表示國民黨決心為人民而戰。

昨天響應出席的許淑華，今（10日）在臉書分享參加記者會的照片，並再度強調戰鬥藍是為人民而戰，這是一種決心和精神，「我們是戰鬥藍」！

許淑華此篇文章在早上7點PO出，截至下午2點多截止，已有破萬網友喊讚，大批網友都在其PO文底下留言表示，「戰鬥就要有行動力，加油」、「是一種為正義，為真理，為是非對錯而戰的理念」、「沒錯！戰鬥藍是一種精神，顏色政黨不重要，重要的是對抗齷齪綠」。