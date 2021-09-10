日本職棒球星中田翔本季成了聯盟看板人物，不是因為他表現突出，而是他的職業精神出現嚴重問題，首先他在火腿時因毆打隊友遭到球隊禁賽，正當他一度落魄時，巨人向他伸出了援手，給了他重生的機會，他在記者會也說自己會重新來過，努力打球，而在巨人打沒幾場後，他又鬧出事情。

前陣子他因跑壘散漫引發巨人監督原辰德不滿，隊友敲出一度可以衝回滿壘得分的安打，中田翔卻因「慢跑」被三壘教練叫停，讓原辰德朝他怒吼，並在賽後暗酸他的行為，這一度讓雙方關係陷入緊張，而據之前日枚報導，來到巨人的中田翔打擊低迷，很有可能成為第二個陽岱鋼。

或許太多事情纏在他身上，昨天對橫濱的比賽中他一度出現失控舉動，在下放板凳幾天後他重返先發一壘手位置，首打席獲保送上壘，之後三次打擊都沒表現，在其中一次打擊他慘遭對手三振，他回到休息區竟怒摔球棒洩恨，讓隊友都嚇到閃邊站。

目前中田翔已為巨人出戰15場比賽，他打擊率是低迷的.158，而不但表現不佳，職業精神也繼續出現問題，並不像他在記者會所說的會改過自新，現在看來相當諷刺，其中更有網友對他加以批評，認為他被下放二軍是遲早的事，畢竟巨人的板凳實力雄厚。

不過也有日本媒體為他辯解，「日刊現代」於今天撰文指出他有腰痛問題，加上近期壓力過大，才因此導致情緒爆發。不過中田翔職業生涯後期在情緒控管本來就不佳，也許受傷並不能成為藉口，當然已32歲的他並不處在生涯巔峰，但若不即時改善態度和打擊，可能真要被下放了！