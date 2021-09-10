每天早晨除了搭配當天的服飾，穿上與當天狀態相應的香水，更能展現品味並提升個人魅力。Miss Dior、GRAFF Lesedi La Rona、YSL、嬌蘭、RISING WAVE推出香水新品，一抹散發高雅香氣，帶來細緻又有質感的香氛體驗。

▍1.Miss Dior 香氛

「Miss Dior香氛」以綠色前調，營造出奔放灑脫之感，並持續歌頌經典「格拉斯玫瑰」的蜜糖氣息，調和高貴「鳶尾花」的香粉質地，以及性感「牡丹」的馥郁芬芳，揉合出豐盈絢麗的花束香氣。尾韻交織「檀香」、「麝香」、「香草」的木質氣息，使香氛終曲如溫柔的擁抱。本次迪奧將高訂精神首次施展於全新瓶身之上，使每瓶香氛的頸間都繫上獨一無二的訂製緹花蝴蝶結，演繹無與倫比的奢華與工藝。

前調：綠葉

中調：格拉斯玫瑰、鈴蘭、牡丹、鳶尾花

後調：麝香、檀香、香草

Miss Dior香氛。（圖／品牌提供）

▍2.Lesedi La Rona 我們的光淡香精

被譽為鑽石之王的英國世界頂級奢華珠寶品牌GRAFF首度攜手國際香水集團interparfums推出高級訂製香氛系列，以品牌擁有的世界第二大鑽石「Lesedi La Rona我們的光」作為延伸，將頂尖的鑽石工藝運用於香氛選粹，宛如鑽石顆顆精雕細琢散發璀璨光芒，Lesedi La Rona我們的光淡香精皆採用最高品質的稀珍原料、專業採集，將香氛昇華至珠寶殿堂的高端境界。全台首發限量15套組，於全台5家指定maison de beauté香水專櫃及台北信義GRAFF珠寶專門店販售。

GRAFF我們的光I淡香精：木質花香調

前調：粉紅胡椒、佛手柑、柑橘、柚子、伊蘭伊蘭

中調：鳶尾花、玫瑰、埃及茉莉花

後調：皮革、白色麝香、廣藿香、香草、琥珀、岩蘭草、苔蘚、雪松木、檀香、零陵香豆

GRAFF我們的光II淡香精：柑橘木質調

前調：摩洛哥橙花精油、檸檬葉

中調：四川花椒、橙花精油

後調：牡丹、香草豆萃取、麝香

GRAFF我們的光III淡香精：柑苔花香調

前調：藏紅花、粉紅胡椒、佛手柑

中調：格拉斯玫瑰、紫羅蘭

後調：岩玫瑰、香草豆、廣藿香

GRAFF我們的光IV淡香精：美食東方調

前調：保加利亞有機薰衣草、白玫瑰花瓣、義大利檸檬

中調：麥盧卡蜂蜜、零陵香豆

後調：巴西咖啡、烤西班牙杏仁

GRAFF我們的光V淡香精：東方花香調

前調：佛手柑、天芥菜、橙花

中調：土耳其玫瑰、紫羅蘭、伊蘭伊蘭

後調：廣藿香、琥珀、檀香木、香草蘭花

GRAFF我們的光VI淡香精：東方木質調

前調：丁香、馬達加斯加黑莓、野蘭花

中調：埃及茉莉花瓣、橙花、粉紅胡椒

後調：東南亞沉香木、香草

Lesedi La Rona 我們的光淡香精。（圖／品牌提供）

▍3.YSL絲絨舞衣時尚訂製香水

YSL全新ROUGE VELOURS絲絨舞衣訂製香水時尚靈感來自於1976年秋冬，YSL先生所推出的「俄羅斯芭蕾舞團」系列中的奢華刺繡罩衫，到今日呈現於性感裸膚上的銳利剪裁休閒西裝外套，絲絨舞衣始終體現著YSL在離經叛道上的天賦。ROUGE VELOURS絲絨舞衣訂製香水以YSL先生摯愛的東方調為基礎，將美麗的玫瑰與馥郁的廣藿香調和出極為獨特的玫瑰廣藿香西普調。

前調：辛香的粉紅胡椒、新鮮柑橘、澄亮白茶

中調：土耳其玫瑰、茉莉、粉味鳶尾

後調：廣藿香、香根草、麝香

YSL絲絨舞衣時尚訂製香水。（圖／品牌提供）

▍4.嬌蘭蝴蝶夫人淡香水

蝴蝶夫人淡香水重現嬌蘭第三代調香師雅各·嬌蘭的經典創作，首創神秘且極具魅力的「柑苔調」香氣，即使經過了一世紀仍持續讓全世界喜愛香水的群眾為之瘋狂。同時經典臻藏系列香氛也全面換上嶄新包裝，重新演繹嬌蘭經典的倒轉心形瓶身，全系列六款香氛包括「蝴蝶夫人淡香水」、「聖莎菈輪迴淡香精」、「瞬間淡香精」、「甜蜜情人淡香精」、「香榭里舍淡香精」以及「傲慢淡香水」，傳承190年香氛世家的不朽傳奇。

前調：佛手柑

中調：蜜桃、玫瑰、鳶尾花、茉莉

後調：岩蘭草、橡苔、岩玫

嬌蘭蝴蝶夫人淡香水。（圖／品牌提供）

▍5.RISING WAVE海島晨光淡香水

日本RISING WAVE是專為亞洲人調製的香氛品牌，日本調香師開創「清爽感海洋香氣」，讓喜愛香水的亞洲人不用再四處尋覓適合自己的香味。全新升級版除了原暢銷款自由沁藍淡香水、粉紅暮光淡香水，更加入全新生力軍「海島晨光淡香水Coral White」帶來像大海一樣令人心曠神怡的香氣。

前調：百香果、番石榴、楊桃

中調：白香皂、金銀花、玫瑰、茉莉

後調：白麝香、木香