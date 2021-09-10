每天早晨除了搭配當天的服飾，穿上與當天狀態相應的香水，更能展現品味並提升個人魅力。Miss Dior、GRAFF Lesedi La Rona、YSL、嬌蘭、RISING WAVE推出香水新品，一抹散發高雅香氣，帶來細緻又有質感的香氛體驗。
▍1.Miss Dior 香氛
「Miss Dior香氛」以綠色前調，營造出奔放灑脫之感，並持續歌頌經典「格拉斯玫瑰」的蜜糖氣息，調和高貴「鳶尾花」的香粉質地，以及性感「牡丹」的馥郁芬芳，揉合出豐盈絢麗的花束香氣。尾韻交織「檀香」、「麝香」、「香草」的木質氣息，使香氛終曲如溫柔的擁抱。本次迪奧將高訂精神首次施展於全新瓶身之上，使每瓶香氛的頸間都繫上獨一無二的訂製緹花蝴蝶結，演繹無與倫比的奢華與工藝。
前調：綠葉
中調：格拉斯玫瑰、鈴蘭、牡丹、鳶尾花
後調：麝香、檀香、香草
▍2.Lesedi La Rona 我們的光淡香精
被譽為鑽石之王的英國世界頂級奢華珠寶品牌GRAFF首度攜手國際香水集團interparfums推出高級訂製香氛系列，以品牌擁有的世界第二大鑽石「Lesedi La Rona我們的光」作為延伸，將頂尖的鑽石工藝運用於香氛選粹，宛如鑽石顆顆精雕細琢散發璀璨光芒，Lesedi La Rona我們的光淡香精皆採用最高品質的稀珍原料、專業採集，將香氛昇華至珠寶殿堂的高端境界。全台首發限量15套組，於全台5家指定maison de beauté香水專櫃及台北信義GRAFF珠寶專門店販售。
GRAFF我們的光I淡香精：木質花香調
前調：粉紅胡椒、佛手柑、柑橘、柚子、伊蘭伊蘭
中調：鳶尾花、玫瑰、埃及茉莉花
後調：皮革、白色麝香、廣藿香、香草、琥珀、岩蘭草、苔蘚、雪松木、檀香、零陵香豆
GRAFF我們的光II淡香精：柑橘木質調
前調：摩洛哥橙花精油、檸檬葉
中調：四川花椒、橙花精油
後調：牡丹、香草豆萃取、麝香
GRAFF我們的光III淡香精：柑苔花香調
前調：藏紅花、粉紅胡椒、佛手柑
中調：格拉斯玫瑰、紫羅蘭
後調：岩玫瑰、香草豆、廣藿香
GRAFF我們的光IV淡香精：美食東方調
前調：保加利亞有機薰衣草、白玫瑰花瓣、義大利檸檬
中調：麥盧卡蜂蜜、零陵香豆
後調：巴西咖啡、烤西班牙杏仁
GRAFF我們的光V淡香精：東方花香調
前調：佛手柑、天芥菜、橙花
中調：土耳其玫瑰、紫羅蘭、伊蘭伊蘭
後調：廣藿香、琥珀、檀香木、香草蘭花
GRAFF我們的光VI淡香精：東方木質調
前調：丁香、馬達加斯加黑莓、野蘭花
中調：埃及茉莉花瓣、橙花、粉紅胡椒
後調：東南亞沉香木、香草
▍3.YSL絲絨舞衣時尚訂製香水
YSL全新ROUGE VELOURS絲絨舞衣訂製香水時尚靈感來自於1976年秋冬，YSL先生所推出的「俄羅斯芭蕾舞團」系列中的奢華刺繡罩衫，到今日呈現於性感裸膚上的銳利剪裁休閒西裝外套，絲絨舞衣始終體現著YSL在離經叛道上的天賦。ROUGE VELOURS絲絨舞衣訂製香水以YSL先生摯愛的東方調為基礎，將美麗的玫瑰與馥郁的廣藿香調和出極為獨特的玫瑰廣藿香西普調。
前調：辛香的粉紅胡椒、新鮮柑橘、澄亮白茶
中調：土耳其玫瑰、茉莉、粉味鳶尾
後調：廣藿香、香根草、麝香
▍4.嬌蘭蝴蝶夫人淡香水
蝴蝶夫人淡香水重現嬌蘭第三代調香師雅各·嬌蘭的經典創作，首創神秘且極具魅力的「柑苔調」香氣，即使經過了一世紀仍持續讓全世界喜愛香水的群眾為之瘋狂。同時經典臻藏系列香氛也全面換上嶄新包裝，重新演繹嬌蘭經典的倒轉心形瓶身，全系列六款香氛包括「蝴蝶夫人淡香水」、「聖莎菈輪迴淡香精」、「瞬間淡香精」、「甜蜜情人淡香精」、「香榭里舍淡香精」以及「傲慢淡香水」，傳承190年香氛世家的不朽傳奇。
前調：佛手柑
中調：蜜桃、玫瑰、鳶尾花、茉莉
後調：岩蘭草、橡苔、岩玫
▍5.RISING WAVE海島晨光淡香水
日本RISING WAVE是專為亞洲人調製的香氛品牌，日本調香師開創「清爽感海洋香氣」，讓喜愛香水的亞洲人不用再四處尋覓適合自己的香味。全新升級版除了原暢銷款自由沁藍淡香水、粉紅暮光淡香水，更加入全新生力軍「海島晨光淡香水Coral White」帶來像大海一樣令人心曠神怡的香氣。
前調：百香果、番石榴、楊桃
中調：白香皂、金銀花、玫瑰、茉莉
後調：白麝香、木香
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