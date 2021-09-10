金湖鎮彩繪景點「太湖船」精彩的立體錯覺讓人驚豔，成為背包客和觀光團爭相打卡的熱點。（李金生攝）

探尋金門祕境級景點的〈金湖鎮九宮格2.0挑戰〉活動將在9月中旬起跑，陳文顧鎮長歡迎一起來連線踩訪，參加摸彩有機會拿到首獎機車和特獎iphone12手機、ipadair、switch、dyson吸塵器等外，還新增200項小獎，讓大家開心一下。

金湖鎮公所說明，九宮格2.0活動為期2個月，自9／17起至11／14日止。參加者須先到金湖鎮公所服務台領取九宮格挑戰卡(※開放領取時間為每天上午8點到中午12點，下午1點半到5點半，假日也開放領取)，每人限領1張，需攜帶身分證正本及臉書帳號認證完畢才可獲得九宮格連線卡，接著前往各點打卡及蓋章，凡完成3條連線即可獲贈50元購物券、4條連線可獲贈100元購物券、5條連線可獲贈200元購物券，九宮格全部連線可再獲贈摸彩券1張。

金湖鎮熱門景點之一的料羅南石滬公園-喊泉。（李金生攝）

金湖鎮長陳文顧偕鎮代會、里長宣布〈金湖鎮九宮格2.0挑戰〉活動在9／17起跑，摸彩首獎是機車一輛。（金湖鎮公所提供）

陳文顧強調，九宮格2.0活動目標在踩訪金湖鎮隱藏版景點，吸引遊客振興觀光旅遊及活絡在地產業，打造吃喝玩樂在金湖的美名。今年廣邀金湖地區130家商店參與，其中有3格必須在金湖轄區商家消費才可獲得蓋章。商家有特產業、餐飲業及其它類別等3類。隱藏景點則有料羅南石滬公園-喊泉、瓊林-福祿壽喜牆面、E-095據點中興堡、環保公園-溪邊風獅爺、M型坑道和金湖鎮任一彩繪點。

金湖鎮長陳文顧歡迎大家一起來連線踩訪，優遊在金湖祕境級美景之中。（金湖鎮公所提供）

今年摸彩獎品加碼!加碼!再加碼!首獎為機車1輛，此外還有特獎iphone12手機、ipadair、switch、dyson吸塵器、米家掃拖機器人、40吋電視、米家空氣淨化器pro、Ikiiki智能氣炸烤箱、airpods、小米手錶外，還新增200項小獎，大幅提高中獎率。