新北市今天（10日）增加1例，令人振奮的是，板橋某幼兒園及社區發生群聚，兩處總計採檢2267人，全部呈現陰性。侯友宜表示，新北市今新增本土案例1人，框列891人，該確診者Ct值達31.2，是就醫照胃鏡時做PCR時發現確診，應該是屬於舊案，目前正陸續疫調中，研判跟幼兒園染疫無關聯。

直播》新北＋1看病驗出確診感染源不明，侯友宜最新說明。

但今天新增案例是因身體不適前往醫院看病時採檢發現，目前感染源不明，還是令人憂心。市長侯友宜表示，目前社區篩檢站共有32處，只有透過廣篩才能阻斷行傳播鏈，不能掉以輕心。下午三點侯友宜有最新說明。

新北市昨(9日)有16所學校、7369名學生預防性停課，因居家隔離個案經PCR採檢皆為陰性，其中13校共5220名學生於今天復課，另3校2149名學生繼續停課。侯友宜表示，隨著疫情趨緩，5000多名學生陸續復課，不過仍不能掉以輕心。

侯友宜鼓勵新北市民廣篩，他表示，社區篩檢站有32處，只有廣篩才能阻斷隱形傳播鍊。至於校園要不要停課，教育局已規劃順序、步驟，有狀況都會清楚向外界交代。