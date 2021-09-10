民進黨昨日召開全代會工作小組第一次會議，首度初步討論2022縣市長選舉提名機制。據了解，正國會中常委陳茂松主張不論是否連任，22縣市全部辦理初選。對此，民進黨祕書長林錫耀今受訪表示，中常委各自有不同看法，身為祕書長不便發表個人看法及黨的最後結論。

林錫耀表示，昨日全代會工作小組第一次會議，其工作小組成員就是中常委，就明年縣市長選舉提名初步交換意見，各自有不同看法，須等到形成共識所提出建議草案才是結論。

林錫耀說，2022縣市長選舉提名機制要形成共識不難，對於外界關切的現任是否有優先保障，按照2014、2018年過去兩次提名辦法，確實有現任優先條款，這次有人提出不同看法討論。

外界質疑2020總統大選並無現任優先制度，仍然有舉行初選，林錫耀解釋，當時大家以為理所當然不會有黨內初選競爭，所以沒訂定提名辦法，當時背景才沒有現任優先，但過去地方選舉，超過20個縣市提名，要訂定明確條款。

對於若現任優先，是否會造成黨內派系殺得刀刀見骨，林錫耀認為，民進黨不會有這樣的情形，即便有競爭，贏得初選的人要顧慮團結必要，不必然有競爭就會不團結互相攻擊。