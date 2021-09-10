大陸央視新聞10日報導，香港支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，被控涉嫌違反《香港國安法》的煽動他人顛覆國家政權罪的案件，10日在香港西九龍裁判法院開庭，案件押後至10月28日再處理，鄒幸彤聲請保釋被拒。

檢方控罪指，支聯會組織、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，於去年7月1日至今年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策畫、實施或者參與實施，以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞大陸《憲法》所確立的「中華人民共和國根本制度」，或推翻「中華人民共和國中央政權機關」。

鄒幸彤及另外4名成員梁錦威、徐漢光、鄧岳君及陳多偉，被控涉嫌違反《香港國家安全法第四十三條實施細則》（《實施細則》中），沒有遵從通知規定，提供資料罪相關規定。

控罪指，他們在9月8日，作為支聯會在香港管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《實施細則》附表5送達的通知，而沒有遵從該通知的規定。

香港律政司署理副刑事檢控專員周天行表示，希望讓警方有更多時間調查，檢驗9月9日在支聯會組織檢獲的USB、平板電腦等設備。裁判官決定押後處理案件。