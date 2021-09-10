台南市水利局加強防颱整備。(台南市水利局提供／曹婷婷台南傳真)

強颱「璨樹」來勢洶洶，中央氣象局今天清晨5點30分發布海上颱風警報，預估傍晚5點半也將發布陸上颱風警報，面對強颱來襲，台南市水利局完成防汛巡查作業，市長黃偉哲要求市府團隊戒慎恐懼面對璨樹颱風，也提醒市民隨時注意颱風最新動態，提前做好防颱準備。

水利局指出，各項防汛巡查作業已於9月7日下午啟動，確認各項整備工作皆已完成，同時針對易淹水地區預布451台移動式抽水機，各區公所及水利局也備妥約22萬砂包、1800片防水擋板，並向水利署第十河川局申請支援600片防水擋板，也已分配給26個區公所，如民眾有需求，歡迎向公所申請領用。

此外，水利局為增加水庫、滯洪池及埤池蓄洪空間，已通知各滯洪池管理單位視天氣狀況進行預洩降作業，以保持設施滯洪功能正常發揮。

水利局表示，依據中央氣象局目前最新預報路徑顯示，周末期間，台南地區天氣不穩定，提醒市民朋友們要多注意颱風警報發布，颱風警報期間如有大雨、強陣風等劇烈天氣發生時請避免外出，也可多利用「台南水情即時通APP」、台南市政府官方Line群組或中央氣象局官方網站，即時掌握降雨及交通資訊。