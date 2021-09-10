新北市幼兒園群聚基因定序為Delta病毒，立法院民進黨團建議新北市長侯友宜邀請醫福會執行長王必勝入駐協助，資深媒體人韋安為此痛批民進黨又來了，少拿王必勝當政治攻防工具，來吃雙北的豆腐。

韋安今（10日）在臉書發文表示，中央現在防疫的「絕招」，就是拿王必勝「接管」，來轉移目標，來凸顯非執政黨縣市防疫不力，滿腦子政治思維和算計。

對於民進黨呼籲邀王必勝進駐協助，侯友宜則回應，會隨時跟中央密切配合。對此，韋安直言，侯友宜太客氣，如果讓侯接管中央防疫指揮中心，才是解決問題之道。從去年戴口罩，今年5月疫情風暴起，關停八大，升三級，國中小學停課，這些重大防疫政策，中央都跟著侯友宜後面學。

韋安認為，如果侯當指揮官，疫苗恐怕早就買齊打兩劑，入境普篩不用等到今年7月才開始，入境隔離期也會延長到14天以上，delta根本進不來。韋直言，王必勝當然是防疫專家，但不必被當成政治工具，天天拿來吃雙北的豆腐。韋安批評，如果指揮中心少點政治，多做事，不會今天「3+11」，明天機師「delta」，疫苗早就打好打滿了。