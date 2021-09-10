下禮拜就是漢光演習實兵驗證，總統蔡英文今天前往台中視導「空軍防空暨飛彈指揮部」、「軍備局生產製造中心」及「海軍艦隊指揮部」。蔡英文在臉書發文表示，漢光演習後就是中秋連假，全國人民能安心享受假期，必須要歸功於堅守崗位的國軍弟兄姊妹！也希望大家都能一起為國軍加油！

蔡英文說，在空軍的防空暨飛彈連，我看見防空部隊偵獲目標後，在極短的時間內，立即發射防空飛彈反制，反應相當迅速；在海軍艦隊指揮部所屬的海鋒大隊，海軍官兵則是通力合作，完成飛彈吊掛演練。這是我們不對稱作戰的重要戰力；在軍備局 生產製造中心所屬的209廠，我也視察了降落傘具的製作過程。國軍使用的每一副傘具，都有履歷，能守護傘兵的安全。

蔡英文指出，另外，今年國慶將由陸軍CH-47運輸直升機吊掛的巨幅國旗，也是由軍備局209廠製作。展開後有四層樓高的國旗，請大家拭目以待。