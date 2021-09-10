台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

台北市疫情記者會

指揮中心今(10)日公布國內新增2例本土確診，指揮官陳時中表示，台北的案例是松山某國中的學生確診，該班已停課，比較好的是他就讀國小的妹妹是陰性。對於校園爆出疫情，台北市長柯文哲今(10日)在例行記者會中將說明疫情狀況、疫情影響的學校及人數，與確診病例校園處理SOP。

柯文哲指出，台北這一例是國中生，到底北市沒事還是暴風雨前寧靜還在觀察，北市府繃緊神經觀察，昨天篩檢1797位，陽性0例，新北出現社區感染，首都生活圈，短短三天北市居隔人數為852位，疫調系統要開始緊繃，牽涉學校有12個，總計405人居隔，1536人停課。

柯文哲說明，單單一個國中生確診，不只同班同學要被居隔、這同學本身是足球校隊，下課又跟足球隊有密切接觸，足球隊又來自不同班級，變成匡列者人數變多，然後還有補習有關、家人。

國中生確診，媽媽在板橋上班，感染源是母傳給子還是子傳給母？黃珊珊說，Ct值33，妹妹是陰性，媽媽報告還沒看到，可接觸者目前全都匡列，有100多位居隔者。黃說，此案已經發現有10幾位足球隊員在不同班級，現在開始變成5天預防性停課；另外，她說，該確診學生的外婆住在板橋，這次學生不舒服到板橋醫院採檢，也不能排除地緣關係，還是要等相關定序或感染源查證才能判斷。

被問及河濱烤肉行不行？柯文哲說，北市明天因颱風關係，水門關閉，河濱烤肉不用想了，因為水門關閉，重點這段期間關於烤肉問題，問題不在烤肉，是群聚，難道河濱烤肉行，那到廣場、騎樓就可以?重點不是烤肉，是群聚問題，戶外烤肉比照餐廳內用標準（梅花座、隔板）當然可以，問題做不到就不行，常說室外300人是指戴口罩。

柯文哲說，反正疫情在還沒全面打疫苗之前，風吹草動，疫情隨時會反撲，提倡新常態理論，要在防疫跟經濟生活取得平衡，大家在問烤肉，本來下周宣布，現在不用宣布，明天因為颱風來直接關閉，通通關閉；他說，新常態就是這樣，中秋節的事情五六天前我再跟你講行不行，振興券要我預測一個月後能否用，我沒有那麼厲害，新常態就是應變跟風險管理概念。