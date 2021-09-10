台8線中橫公路117.35公里處關原路段，中午進行邊坡災修工程，吊車突然往後滑動後翻覆，壓毀後方正在等候的4輛小客車，遭到擠壓的排在後方的第一輛白色自小客被壓扁，車上有母女四人，但母親及次女眼見吊車向後滑行時急著跳車逃生，雙雙遭到輾斃，肇事吊車瞬間翻落300公尺深山谷。

中橫吊車突向後滑壓扁轎車墜谷，無辜母女跳車慘遭輾斃，(警方提供)

太魯閣工務段指出，中午12時02分接獲廠商回報，因現場施作邊坡災修養護工程，每整點放行10分鐘，疑似是吊車收完腳柱後，突然向後方滑行，瞬間造成翻覆後波及小客車，母女送醫急救後雙雙不治，該路段因吊車傾覆造成交通阻斷，

新城警分局指出，117.3公里處邊坡工程整點放行，於中午12時大型吊車停車時不慎下滑，吊車後的自小客車四人見狀左右各自避開，唯副駕駛座、右側乘客閃避不及，被大型吊車給撞擊，2名民眾現場無生命跡象，吊車翻落目視約30公尺深山谷。太管處與警消以及公路總局都仍在搶救中。