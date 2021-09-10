9月10日是世界自殺防治日，面對有自殺傾向的患者，衛生福利部桃園療養院透過實際電話關懷、門診以及家庭訪視，對個案給予即時關懷及介入服務。關懷訪視員曾聖閔表示，截至110年8月桃療已服務1422人次，提供600多次家庭訪視及1萬多次電話訪視，積極與個案建立緊密的關係，協助個案找回身心的平靜。

曾聖閔說，自殺的個案通常需要即時的關懷及介入服務，透過社區關懷訪視員的專業與力量，可以和患者不斷進行溝通與討論，找尋對於個案最有效的服務方式。而關懷員們平時也會參加各種教育訓練，藉由不間斷的學習新知、與時俱進，期望能夠更加貼近個案。

桃園療養院社區精神科主任田心喬提及，不僅醫院會針對自殺個案進行關懷，院方也會積極與其他相關民間團體、政府單位合作，協助個案能夠適應社會，提升生活品質。

田心喬指出，桃療每年都會向其他醫療團隊宣傳自殺防治的要點及資訊、製作簡單的小卡及課程向民眾進行衛教，傳遞自殺防治的重要性，藉由這些活動來提升其他人員對於自殺的敏銳度，強化社會安全防護網，希望能提早發現潛在於社區中的個案，並及時給予協助，降低自殺率。

桃療表示，自殺可以預防，只要將知識與技能付諸行動，就能幫助正遊走在自殺邊緣的人，若民眾現在正在痛苦掙扎中，隨時可以撥打衛生福利部24小時安心專線1925，將有專業人員提供全年無休、24小時免付費的心理諮詢服務，陪伴民眾找尋生命的出路。

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