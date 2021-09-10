「台中e指通」數位市民平台，10日起開通「學雜費行動支付」，讓家長免去繳費實體程序。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

開學了，工作忙碌的家長，是不是又為繳交學雜費手續煩惱？台中市府10日表示，「台中e指通」讓你一指完成繳費動作，輕鬆省時又方便，該數位市民平台，逐步擴充數位化服務內容，10日起開通「學雜費行動支付」，目前適用學校共計106所，讓家長免去繳費實體程序。

資訊中心表示，「台中e指通」-「學雜費行動支付」10日上線，繳費單有超商三段式條碼(首先開放學校學費，家長會、員生消費合作社開立之費用預計下一階段納入)，家長透過簡單步驟即可輕鬆繳費！可用支付工具包括LINE Pay Money及嗶嗶繳，目前適用學校共計106所，後續將持續增加校所納入「學雜費行動支付」行列。

研考會主任委員吳皇昇說，「台中e指通」以提供便捷、整合服務，「一次登入處處通」、「虛擬卡免實體卡」、「個人化訊息不漏接」、「生活福利資訊查詢」、「好康優惠享不完」等功能外，自9月10日起增加「學雜費行動支付」，一指即可快速完成繳費，家長省時又方便。

預計於10月下旬開通地方稅繳費功能(含地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、使用牌照稅、印花稅與娛樂稅)；年底前介接完成水、電、瓦斯等生活繳費功能，「台中ｅ指通」成為民眾數位生活好幫手。

吳皇昇表示，除了公共費用行動支付繳費陸續上線，市府LINE官方帳號的「台中e指通」會員服務將同步換穿新裝，以一頁式九宮格選單取代原本的單張功能圖卡，主要服務項目一目了然，操作點選更加清晰簡便。

「台中e指通」學雜費行動支付，目前適用學校共計106所，適用學校清單可至「台中e指通」網站查詢。提醒民眾，已完成行動支付繳費後，勿再持單至便利商店等代收機構或其他方式重複繳費。