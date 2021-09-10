航運股回神，加上鋼鐵、面板及金融股反彈，台股今天開高震盪收高，終場以17474.57點作收，上漲170.24點，漲幅0.98％，成交金額2651.79億元。

資深分析師柯孟聰表示，台股目前在第二波的整理區間，從7-9月三個月高檔整理，目前是量縮，明顯的整理盤勢，不過，也有可能出現量大拉回量縮上漲走勢，操作心態上要反市場想法，等待量價齊揚的真正突破。

台股目前面臨下降趨勢線的反壓，下周期指結算也要特別留意。但台股後面能不能繼續往上走，其實可用之兵相當多，像是晶圓雙雄、鋼鐵及超跌的航運、面板股等。許多股票基本面都是向上， 長榮一個月營收500億元，毛利率超過50％，獲利是相當可怕，但因為新的警示作用，壓縮到市場主力的操作空間，有可能一強漲就觸及警示，導致這些原本當沖人氣王量能萎縮，連帶台股量能急凍。

今天大漲170點，量能也就2600多億元，要繼續衝高欠缺東風，就目前來看，短期2000多億元常態量還要一段時間，但類股輪動格局不變，還是穩步多頭行情。