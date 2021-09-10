繼球后戴資穎、桌球天才少年林昀儒代言過所得稅申報之後，財政部長蘇建榮今日「搶先機」鎖定奧運金牌羽球男雙李洋和王齊麟代言明年的所得稅申報。
原本財長蘇建榮今日要到土銀員工訓練中心參觀土銀羽球球員訓練；但因為疫情因素，改由球員到財政部相聚。繼戴資穎、林昀儒後，蘇建榮今天也向李洋、王齊麟提出邀約，代言明年的所得稅申報，而獲得李洋、王齊麟同意。
而外界關心李洋和王齊麟要如何使用未來政府要發的「五倍券」，李洋也表示，會綁定「土銀的羽球認同卡」並且向球迷宣傳，會有跟他們打球、餐敘的機會。
土銀增強羽球隊計畫，土銀董事長謝娟娟表示，未來土銀會增加正式球員10位，目前是2位教練、14名球員，未來3年內會變成26位，每年增加3到4位。並且球員編制管理員考慮加入經紀和管理人放在制度上，彌補土銀羽球隊不足的地方。
蘇建榮也掛保證，麟洋已經選擇要在土銀繼續擔任「正式球員」，也就是說未來麟洋還具有「公務員」的身分，並未要轉乘預備球員。
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