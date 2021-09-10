條子鴿的履歷，已有4個職務遭官方打臉。（翻攝條子鴿臉書）

筆名「條子鴿」的酈姓退休員警，因影射開高官之子罰單引發風波，目前神隱不回應，而他寫過的文章、自報的經歷都遭到質疑，因外界不斷詢問，北市警局10日下午決定一次說清楚，指出酈在北市服務期間，只在萬華分局派出所、警備隊服務過，均未曾擔任偵查佐及特殊任務警力。

市警局所謂的「特殊任務警力」，指的就是霹靂特勤中隊，條子鴿自我介紹宣稱：「我是條子鴿，從戰機飛行員變成基層小警員，一路上當過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察到刑事警察…。」其中飛行員、國道及刑事警察3職務，日前都已被揭露造假，霹靂小組是第4個被「打臉」的假履歷。

市警局指出， 酈先生於2007年11月至2012年10月（後調回台東）、2014年10月至2020年12月任職本局期間，均於萬華分局服務，期間均未曾擔任「偵查佐」及「特殊任務警力」。

另謝長廷擔任行政院院長職務期間，酈並未在台北市警局服務，也查無因「執勤態度不佳」而受懲處的紀錄。

北市警局最後強調，支持員警執勤依法行政，勇於嚴正執法，絕不因外在壓力而任意懲處同仁，以使同仁執法無後顧之憂。

資深刑警則表示，霹靂小組負責最危險的攻堅、逮捕、狙擊等勤務，年滿25歲至45歲，服務滿2年、其中考績1年甲等的制服（行政）警員，才得報名特警考試，錄取率不到50％。

體測包括3000公尺14分鐘、打靶80分、柔道摔角2級以上兩擇一，而且訓練嚴格，每年都有隊員跟不上被汰除，是警方最精銳的戰鬥部隊，有員警說，條子鴿去年出書時，對外說自己待過霹靂，當時就有很多人質疑，現在可說是真相大白。