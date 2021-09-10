出獄僅5天的湯姓男子，上月9日持美工刀闖入國泰世華銀行中港分行，高喊「我要30萬，我要進監牢」，還挾持女行員、並以手勒住對方脖子，所幸其他行員機警報案、順利逮獲湯男。雖湯男辯稱是「想吃牢飯」才犯案，但台中檢方不採信，依加重強盜未遂罪起訴他。

起訴指出，湯姓男子（48歲）2019年8月間，獨自持保特瓶到加油站購買汽油，之後跑到清水區公廟前縱火，被依公共危險罪判刑並入監服刑，今年8月4日才出獄，沒想到僅自由了短短5天，湯男又於8月9日下午約2時許，持美工刀闖入國泰世華銀行中港分行欲行搶。

湯男進入銀行後，一開始先佯稱要開戶，接著趁女行員轉身拿開戶相關表格時，湯即取出隨身攜帶的美工刀、並以左手架住女行員脖子，接著高喊「我要搶劫，我要坐牢、給我30萬」。其他行員見狀馬上啟動通報機制，還有人拿手機錄影存證，警方獲報快速抵達現場。

經員警勸說後，湯男未抵抗即將刀子放在桌上就逮，當時還供稱，是因想吃牢飯才犯案，也沒有想過要真正傷害女行員。但湯男之後又改口、表示是因缺錢花用才想去搶銀行，並非是為了吃牢飯。台中檢方認為，湯男不但挾持女行員，還用手掐她的脖子，導致女行員感到恐懼，且他剛出獄又犯案，依加重強盜未遂罪起訴。