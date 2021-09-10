國民黨團日前接露蔡政府離岸風電政策，打著國產化口號高價購電，20年來價差達9100億元，今天在開記者會三問蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，包含誰要為離岸風電錯誤的時程規劃負責、國產化未達標躉購收購電價是否要調整、巨額電價差額是否要全民買單，呼籲政院、經濟部勿躲在民進黨立委背後，請直球對決，並揚言追到底。

國民黨團總召費鴻泰說，離岸風電分成2大部分，一是國產化，政府以每度電5.5元至5.8元購買，佔所有離岸風電躉購地三分之二，另外三分之一則全為競標進行，由國外廠商興建，政府以每度電2.2躉購，萬一國產化部分是「假的」，每年須多付450億元，保證收購20年下來，人民共需多付9100億元。

費鴻泰表示，離岸風電中的船舶部分，目前也面臨跳票危機，去年7月和今年8月立院預算中心均指出「人才不足」問題，但蔡政府刻意忽視，放手讓離岸風電商以高價賣電，「先上車卻不補票」，再修正規定讓外商、承包商就地合法化，最後買單的就是全國百姓。

國民黨立委洪孟楷指出，黨團三問蔡政府，首先，誰要為離岸風電錯誤的時程規劃負責？其次，國產化未達標躉購收購電價不應調整？再者，巨額電價差額要全民為錯誤政策買單？呼籲行政院、經濟部不要躲在綠委後面，請直球對決，國民黨團絕對會追到底。