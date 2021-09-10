台中市警第二分局近期向民眾宣導反詐騙，副分局長劉忠和分享員警與超商店員、銀行員聯手阻詐的案例，劉忠和指出，台中市首重「交通」與「打詐」警政工作，因疫情期間，詐騙集團看準「宅經濟」，網路購物、交友頻率增加，詐騙手法層出不窮，對象遍佈各年齡層，其中「假網路拍賣」、「假投資」、「假交友投資、戀愛」占多數，呼籲民眾提高警覺。

副分局長劉忠和提醒民眾，網路上的售價若明顯低於市場行情、限時特價搶購、私下以LINE進行交易以及不特定人士搭訕等異常情形，以免遭有心人士詐騙。

劉忠和另指出，降低交通事故也是警方重點工作，今年1至8月北區前三大易肇事路口為「三民、崇德、五權路」5岔路口、「精武、雙十路口」、「崇德、進化北路口」，經大數據分析，肇事時段多為車流量較大的中午用餐、下班尖峰時間居多。

劉忠和分析，主要原因為駕駛人違反特定標誌（線）禁制，或分心找餐廳、停車位所致，警方每月均會滾動式檢討，分析各易肇事路口肇因及時段據以加強執法，也會針對易超速路段取締超速違規。

劉忠和並舉「東興市場」為例，周遭多處路口未設號誌，且幹、支道標示不明確，導致民眾經常疏忽路權問題而肇事，目前已向交通局爭取增設閃光號誌，或於路面劃設讓路標線，明確區分路權，警方也會加強交通安全宣導及取締違停、逆向等重大交通違規。