國內疫情再度升溫，雖然高雄10日並未新增本土確診個案，但近日Delta病毒侵襲新北地區校園，高市府不敢掉以輕心，市長陳其邁特別舉辦線上防疫會記者會，宣布9月25日前取消或延後辦理跨縣市校外教學等相關集會活動，並採線上方式辦理班親會，另外家長必須於校門外接送學生，非必要不得進入校園。

由於新北幼兒園爆發群聚感染事件，高市府防疫記者會特別請來高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒感染科主任李敏生為民眾解說兒童感染症狀，李敏生指出，絕大多數兒童都是成人接觸者或群聚感染，兒童發病後的症狀和成人類似，但相對較為輕微，所以幼兒園的tocc變得相當重要，家長也要多加注意孩童健康狀況。

李敏生表示，由於兒童的症狀不典型，也很難分辨是感冒、過敏還是新冠肺炎，所以幼兒園或學校應落實「生病不上學」，最好在家休息，避免校園傳播，另外，兒童居家快篩有年齡限制，未滿2歲的兒童最好到社區篩檢站或醫院篩檢，超過2歲兒童才能自行居家快篩。