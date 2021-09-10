桃園市八德警分局為感謝銀行行員協助攔阻民眾遭詐騙匯款，9日到中國信託八德分行頒發感謝狀及禮券。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德警分局為感謝銀行行員協助攔阻民眾遭詐騙匯款，9日由副分局長吳學安率領眾人到國泰世華銀行大湳分行、中國信託八德分行，頒發感謝狀及禮券，表揚成功阻詐有功的金融機構行員，感謝他們替民眾守住32萬4千元的血汗錢。

國泰世華銀行大湳分行副理高雲娥及高級專員郭筱倩，今年4月份經手廖女臨櫃來辦匯款業務，發覺廖女對於自己所匯款對象並不認識，擔心客戶遭到詐騙，立即通報警方前來關心，經警方瞭解，廖女是遭到典型假交友詐欺，犯嫌以話術稱要寄送金屬保險箱給廖女，但公司會跟廖女收取運費11萬元，廖女不疑有他前往銀行匯款，索性行員機警，察覺有異，才讓客戶免於財產損失。

攔阻詐騙無獨有偶，副理高雲娥另於6月份經手辦理匯款業務時，見客戶陳姓婦人要臨櫃匯款13萬元，陳姓婦人表示要借款給友人，但受款帳戶為女姓，並非陳姓婦人所描述的男性友人，高雲娥為求謹慎，便請經辦行員郭筱倩詳細詢問、加以查證，警方調查後發現這是一起假交友真詐騙，犯嫌假意與陳婦噓寒問暖，待贏取信任後，以買房子投資名義，向陳婦借款，所幸攔阻成功。

另外疫情期間民眾為增加被動收入，差點落入假投資網站的陷阱，4月底有一位林姓男學生透過網路廣告得知某行銷公司網站，該網站客服經理遊說林男以美金投資原物料，並以話術「疫情期間原物料缺貨，這時進場可獲取高額利潤」。

據了解，林男見機不可失，便至中國信託八德分行臨櫃匯款美金3千元，折合台幣8萬4000元，銀行經辦人甘婷婷得知林男是要外幣投資，仔細瞭解發現受款帳戶竟是國內帳戶，向經理郭淑怡反映，並立即通報警方前來協助林男查證，才確定是假投資詐騙。

八德警分局長林樹國表示，警察工作需要民間共同協助，金融機構從業人員適時反應通報，共同發揮保護民眾財產的力量；也持續呼籲民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要小心查證、馬上撥打165反詐騙諮詢，也可聯繫轄區派出所到場，避免受騙上當。