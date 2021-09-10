前交通部長林佳龍卸任後回歸民間，經過沉澱後，近期展開「光合之行」拜訪各地老朋友，傾聽基層心聲及民意，頻頻被點名是參選2022新北市長的潛在人選，對此，林佳龍今受訪表示，目前完全沒有去思考選舉的問題，秉持著「與民同在，與民同行」的信念，思考未來要扮演甚麼樣的角色。
林佳龍表示，離開公職後在民間沉澱，更了解基層心聲，展開光合之行，利用這段時間把這些年想做的事情，深入基層傾聽民意，希望能匯集各地、各角落的希望，匯集成更大的能量，發揮正向力量，這是目前在做的事情。
對於近期頻頻被點名是明年挑戰國民黨新北市長侯友宜，林佳龍說，人民不在乎誰選什麼，在乎的是誰幫人民解決問題，從傾聽、請益開始，凝聚能量相信能給未來政府或政黨，做為推動台灣改革發展參考。
林佳龍強調，他目前沒有去想這些問題，現在就是與民同在、與民同行；至於下一個角色是什麼，他完全沒有去思考選舉問題。
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