康寧大學台南校區三系共18名斯里蘭卡延畢生，暑假之後即將邁入「大五」，但校方堅持這批外籍生並非在校生，如果想畢業，得另花學分費寒暑修，或是跨校選修，但校內教師反映，校方未盡溝通權責，不只修課費用與時間沒說清楚，鄰近大專校院則是成功大學、明道大學等校，斯籍學生程度除了跟不上這些大學的課程，修課也缺乏對應科系，學權嚴重受害。

私校工會近日行文教育部，內文提到康寧大學台南校區有3系、共18名斯里蘭卡籍學生修業滿4年，但尚未完成畢業學分，校方雖表明主動開設共6門課程、14學分的暑修課程，但學校作法簡略，沒有向學生說明修課費用、時 間，無法滿足學生畢業學分需求，更未了解學生學習情況，在溝通與輔導方面皆已失職。

康寧大學一名教師表示，在該校就讀的斯籍學生，大多是半工半讀，白天都在工廠打工，隔天還要上課，便容易缺曠課，不過當中絕大多數學生都還是積極主動補足課程，努力畢業。

該名教師提到，這18名分屬健康數位科技系、資訊傳播系、應用外語系的斯籍學生，已進入延畢階段，學校卻不將他們視為在校生，並表明如果想要補足學分，只能參加費用比較高昂的寒暑修課程，或是到鄰近的大學跨校選修，但學生4年免學雜費的補助已結束，受迫於經濟壓力，還得另外支付學分費，無非是筆沉重的負擔。

該名教師也指出，校內寒暑修開課有人數限制，人數不滿15人，課程便開不成，延畢的斯籍學生僅18人，很難滿足開課條件，「分屬不同系，被當的科目也不一樣，怎麼累積15人，這條路走不通！」

而至於跨校補修，該名教師說，鄰近該校的大專校院為成大、明道大學、南台科技大學與崑山科大，除了這些學校沒有課程相對應的科系，斯籍學生的程度更是難跟上這些學校「程度有這麼好嗎？」另外還有疫情與交通等問題，都讓跨校補修難上加難。

康寧大學回應，校方已在106到109學年度提供斯籍生4年免學雜費及免住宿費的優惠，並於109學年度第2學期開畢斯籍生4年所有應修課程。109學年度已有數名學生順利畢業並取得學位。

康寧大學提到，未能於109學年度應屆畢業的斯籍生，經查係缺曠課過多，導致成績不及格而無法如期畢業。依據校內現行重(補)修辦法，並參考國內各大專校院處理方式，針對已停招科系，倘學生尚未修足畢業學分者，皆以開設寒修、暑修或輔導學生跨校選課為主。

康寧大學也提到，校方為輔導斯籍生順利畢業取得學位，於學生在學期間已積極輔導修課。針對未畢業之斯籍生，本校於110年8 月加開暑修課程供學生修習，但斯籍生均未參加。