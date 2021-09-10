總部位於新加坡，集網遊、電商以及線上支付等業務於一身的新創公司Sea表示，已透過釋出股票與可轉債方式，成功籌得約60億美元。雖不若日前預估的63億美元，但Sea這一次已經是東南亞地區最大一樁籌資案。

Sea以每張318美元價位出脫1100萬股美國存託憑證，還有2026年到期，利息為0.25%，總金額在25億美元的優先債券。所謂優先債券，就是債券受償順位排在第1的主順位位置。

Lightstream調研機構認為，或許可能是網遊業務已無法再為電商與金融科技事業群，提供日後成長擴大所需資金，因此Sea才要向外來融資。

市值已迅速膨脹為東南亞最大的上市公司Sea，在紐約掛盤交易的股價，9日雖跌6.1%、至322.6美元，不過，2021年迄今仍有62%漲幅。一年前，由於新冠病毒爆發，民眾待在家裡時間變多，Sea集團內的多項業務因此受惠。2020年期間，這家電商蝦皮的母公司，股價也飆升近5倍之多。