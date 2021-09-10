桃園市觀音區近期發生多起住宅及電纜線竊案，大園分局獲報後組成專案小組積極追查，鎖定42歲、38歲莊姓兄弟檔涉有重嫌，8日傍晚持搜索票及拘票前往2人家中逮人，查扣到電纜線、毒品及贓款3萬3千餘元等物品，訊後全案依加重竊盜及毒品等罪嫌移送桃園地檢署。

大園分局表示，觀音地區近期連續發生多起住宅及電纜線遭竊案件，經調查比對該類竊案後，發覺遭竊地點均相距不遠且犯案手法類似，研判可能是同一人所為，警方隨即組成專案小組深入追查。警方調閱案發地點周邊監視器，過濾可疑車輛，循線查出轄內一對莊姓兄弟涉有重嫌。

大園警方查扣電纜線、毒品及贓款3萬3千餘元等物品，訊後依加重竊盜及毒品等罪嫌將莊姓兄弟檔移送桃園地檢署。（桃園市大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

警方立即報請檢察官指揮偵辦並聲請拘票，另向桃園地方法院聲請搜索票獲准，8日傍晚前往莊姓兄弟的家中拘捕2人，現場查扣手提包1個、耳機1副、電纜線65公斤及3萬3千餘元等贓證物，另在2人家中搜出毒品海洛因及安非他命各1小包及吸食器1組，訊後依加重竊盜罪及違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦，並持續追查贓物流向。

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